Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами

В частности, для учёта в трудовой стаж необходимо будет подтверждать такой уход до его начала, а не по факту. Если уход длится долгое время, то поданое заявление нужно будет продлевать раз в год.

Кроме того, новые правила предусматривают получения согласие человека на осуществление присмотра за ним, независимо от того, проживают ухаживающий и его подопечный вместе или раздельно.

Ранее в России изменился порядок получения необходимых для назначения выплат сведений - Соцфонд будет использовать данные, указанные в индивидуальном лицевом счете застрахованного гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

