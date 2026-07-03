Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами
Социальный фонд с 2027 года изменит порядок учёта стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, для учёта в трудовой стаж необходимо будет подтверждать такой уход до его начала, а не по факту. Если уход длится долгое время, то поданое заявление нужно будет продлевать раз в год.
Кроме того, новые правила предусматривают получения согласие человека на осуществление присмотра за ним, независимо от того, проживают ухаживающий и его подопечный вместе или раздельно.
Ранее в России изменился порядок получения необходимых для назначения выплат сведений - Соцфонд будет использовать данные, указанные в индивидуальном лицевом счете застрахованного гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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