Аналитик объяснил, с чем связано резкое падение продаж смартфонов
Несмотря на то, что в России наметился тренд на сокращение продаж смартфонов, крепкий рубль позволил многим россиянам поменять модель телефона на более новую, сказал НСН Константин Подстрешный.
Непростая ситуация на рынке смартфонов объясняется, в частности, тем, что поставщикам больше не удается сдерживать стоимость устройств, время стабильных цен заканчивается. Об этом НСН заявил директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Россияне стали реже покупать смартфоны: в 2025 году ретейлеры зафиксировали падение продаж, а в этом году оно продолжилось, сообщает «Коммерсантъ». Так, в январе-июне 2026 года было продано 12 млн устройств суммарной стоимостью более 260 млрд рублей, что на 7,8% меньше в количественном выражении и на 5,9% в денежном по сравнению с первым полугодием прошлого года. Вместе с тем средняя цена устройств выросла на 2-4%. Подстрешный объяснил, с чем связана сложившаяся ситуация.
«Ситуация на рынке электроники сложилась непростая по целому ряду причин. Так, на мировом рынке продолжается затяжной кризис. Микрочипы, то есть процессоры и память, сегодня находятся в дефиците, а производители сосредоточены на поставках для корпоративного сегмента. Поэтому бренды либо повышают цены, либо начинают выпускать более бюджетные модели. Порой и то, и другое происходит одновременно, например, как у Apple и Samsung. Что касается нюансов российского рынка, то последний год поставщикам удавалось сдерживать цены на устройства. В частности, крепкий рубль позволял им компенсировать возросшую налоговую нагрузку. Однако сейчас, похоже, время стабильных цен заканчивается», — сказал Подстрешный.
Собеседник НСН добавил, что свою лепту внесен технологический сбор на электронику, который появится в сентябре.
«Вдобавок с 1 сентября вводится технологический сбор на электронику, который в итоге тоже ляжет на плечи потребителя. В связи с этим растет сегмент более дешевых устройств. И даже те, кто не хочет расставаться с привычным брендом, выбирают более слабые модели из линейки, например, с меньшим объемом памяти. Конечно, осень — традиционно активный сезон продаж, скидки, акции и распродажи будут, но на общий тренд они не повлияют. Фактически единственный вариант поддержки спроса, где остается пространство для роста, — это продажа устройств в кредит», — отметил эксперт.
Он также указал на то, что крепкий рубль дал возможность многим россиянам поменять телефон на новую модель.
«С одной стороны, привычка менять смартфон каждый год осталась далеко в прошлом. С другой стороны, количество заказов у ремонтных мастерских кардинально не выросло. Произошло это во многом потому, что за последний год курс рубля позволил многим сменить модель на новую», — заявил собеседник НСН.
В заключение Подстрешный пояснил, почему продукция Apple до сих пор уверенно лидирует по продажам.
«Конкуренты активно теснят Apple. Но по количеству устройств корпорация продолжает удерживать более четверти российского рынка. Во-первых, сама экосистема Apple выстроена таким образом, чтобы максимально долго не отпускать пользователя. Во-вторых, надо сделать поправку на отечественный менталитет, россиянам очень хочется похвастаться флагманом последней модели. Хотя гораздо разумнее было бы выбрать что-то по средствам, например, iPhone предыдущего поколения», — заключил он.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что продажи Apple в России неуклонно снижаются год от года, поскольку люди стараются избегать проблемных продуктов, удаление приложений VK из AppStore лишь усугубит этот процесс. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи
- СМИ: Алла Пугачева завершила карьеру певицы после операций на сердце
- Минюст признал иноагентом литературного критика Галину Юзефович
- Дипломат объяснили возможную замену посла России в Лондоне
- Центробанк: Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях
- Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами
- Врач Мясников рассказал о спорных методах диспансеризации
- Аналитик объяснил, с чем связано резкое падение продаж смартфонов
- Долгострой со скандалами: Кто должен ответить за хищения в «Домодедово»
- В Краснодаре задержали двух перекупщиков с тысячей литров бензина