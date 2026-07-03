Непростая ситуация на рынке смартфонов объясняется, в частности, тем, что поставщикам больше не удается сдерживать стоимость устройств, время стабильных цен заканчивается. Об этом НСН заявил директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

Россияне стали реже покупать смартфоны: в 2025 году ретейлеры зафиксировали падение продаж, а в этом году оно продолжилось, сообщает «Коммерсантъ». Так, в январе-июне 2026 года было продано 12 млн устройств суммарной стоимостью более 260 млрд рублей, что на 7,8% меньше в количественном выражении и на 5,9% в денежном по сравнению с первым полугодием прошлого года. Вместе с тем средняя цена устройств выросла на 2-4%. Подстрешный объяснил, с чем связана сложившаяся ситуация.

«Ситуация на рынке электроники сложилась непростая по целому ряду причин. Так, на мировом рынке продолжается затяжной кризис. Микрочипы, то есть процессоры и память, сегодня находятся в дефиците, а производители сосредоточены на поставках для корпоративного сегмента. Поэтому бренды либо повышают цены, либо начинают выпускать более бюджетные модели. Порой и то, и другое происходит одновременно, например, как у Apple и Samsung. Что касается нюансов российского рынка, то последний год поставщикам удавалось сдерживать цены на устройства. В частности, крепкий рубль позволял им компенсировать возросшую налоговую нагрузку. Однако сейчас, похоже, время стабильных цен заканчивается», — сказал Подстрешный.

Собеседник НСН добавил, что свою лепту внесен технологический сбор на электронику, который появится в сентябре.