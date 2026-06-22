В России призвали не демонизировать аналоги «Оземпика»
На фоне применения «Оземпика» и его аналогов отмечают единичные случаи анорексии и нарушений пищевого поведения, но, конечно, всегда требуеся консультация врача, сказал НСН Сергей Шуляк.
Неправильно продавать рецептурные препараты без рецепта, однако также не стоит демонизировать применение аналогов «Оземпика» для похудения, заявил в беседе с НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
С начала 2026 года россияне потратили на аналоги «Оземпика» 236 миллионов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании First Data. Уточняется, что это на 200 % больше, чем годом ранее. Общий объем расходов на средства для похудения превысил 4,3 миллиарда рублей. При этом многие самостоятельно «назначают» себе рецептурные лекарства на основе семаглутида, изначально предназначенного для лечения диабета. Шуляк рассказал, что в применении таких препаратов замечен и положительный эффект.
«Это действительно рецептурный препарат для лечения диабета II типа. У нас нередко рецептурные препараты продают без рецепта. Объем продаж «Оземпика» уже более чем в пять раз превышает показатели 2022 года. Популярность растет, поскольку в России появились генерические препараты. Их стоимость значительно ниже, чем у оригинального препарата. Они становятся доступными для граждан. Есть положительный момент – снижение массы тела у пациентов снижает проявление сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний костно-мышечного аппарата, пищеварения. Из минусов у «Оземпика» отмечены единичные случаи анорексии, нарушений пищевого потребления. При применении любого препарата, даже безрецептурного, нужна консультация с врачами, с эндокринологом», - объяснил он.
При этом собеседник НСН призвал не демонизировать практику реализации подобных препаратов без рецепта.
«Сейчас разрабатываются новые системы электронного рецепта для отпуска лекарственных препаратов в розницу. В свое время она будет введена. Но при применении GLP-1 не стоит фиксировать внимание на том, что они рецептурные, но отпускаются без рецепта. Это не антибиотики, не сильнодействующие препараты, которые могут нанести явный вред. Тот же безрецептурный паратемол намного вреднее. Граждане его сплошь и рядом применяют для снижения температуры. Система здравоохранения у нас не бесконечна. Чтобы выписывать все рецептурные препараты, нам требуется куда больше врачей. Никто говорит, что правильно, когда рецептурные препараты отпускаются без рецепта. Но нужен системный подход. Нужно изменять правила по длительности действия рецепта, возможности пролонгации», - сказал он.
Ранее врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин напомнил НСН, что в России действительно увеличилось число людей с ожирением, которое ведет к большому количеству прочих заболеваний, между тем, нарушение пищевых привычек относится к психическим расстройствам.
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