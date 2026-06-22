С начала 2026 года россияне потратили на аналоги «Оземпика» 236 миллионов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании First Data. Уточняется, что это на 200 % больше, чем годом ранее. Общий объем расходов на средства для похудения превысил 4,3 миллиарда рублей. При этом многие самостоятельно «назначают» себе рецептурные лекарства на основе семаглутида, изначально предназначенного для лечения диабета. Шуляк рассказал, что в применении таких препаратов замечен и положительный эффект.

«Это действительно рецептурный препарат для лечения диабета II типа. У нас нередко рецептурные препараты продают без рецепта. Объем продаж «Оземпика» уже более чем в пять раз превышает показатели 2022 года. Популярность растет, поскольку в России появились генерические препараты. Их стоимость значительно ниже, чем у оригинального препарата. Они становятся доступными для граждан. Есть положительный момент – снижение массы тела у пациентов снижает проявление сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний костно-мышечного аппарата, пищеварения. Из минусов у «Оземпика» отмечены единичные случаи анорексии, нарушений пищевого потребления. При применении любого препарата, даже безрецептурного, нужна консультация с врачами, с эндокринологом», - объяснил он.