Центробанк: Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях
3 июля 202617:01
Алексей Филимонов
Заморозка вкладов россиян - это абсурд. Об этом в эфире «Радио РБК» заявил зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.
По его словам, это невозможно «ни при каких условиях».
«Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», - сказал он.
Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил «Радиоточке НСН», что изъятие денег с банковских вкладов россиян абсурден, но на практике это возможно.
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