Центробанк: Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях

Заморозка вкладов россиян - это абсурд. Об этом в эфире «Радио РБК» заявил зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.

Зюганов заявил, что не предлагал изымать банковские вклады россиян

По его словам, это невозможно «ни при каких условиях».

«Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», - сказал он.

Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил «Радиоточке НСН», что изъятие денег с банковских вкладов россиян абсурден, но на практике это возможно.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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