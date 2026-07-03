Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим в результате атак США и Израиля верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Совбез Ирана заявил о возмездии за гибель Али Хаменеи

Траурная церемония проходит в Тегеране. Кроме Медведева, который возглавил российскую делегацию, в ней приняли участие глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и посол России в Иране Алексей Дедов.

Аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля. Прощание и похороны с ним продлятся с 4 по 9 июля. Местом захоронения Хаменеи станет его родной город Мешхед.

После смерти Али Хаменеи новым верховным лидером исламской республики стал его сын Моджатаба, который до настоящего момента не появлялся на публике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
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