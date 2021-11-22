Врач: иммунитет переболевших COVID-19 выше, чем у вакцинированных
Иммунитет вакцинированного от коронавирусной инфекции ниже, чем иммунитет переболевшего COVID-19, заявил кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
«Вирусологи считают, что у тех, кто перенес болезнь, иммунитет выше, так как они встретились с целым вирусом, со всеми его компонентами», - сказал Кондрахин в эфире «Радио 1».
По его словам, при прививке организм встречается только с одним компонентом вируса, но он очень важен для того, чтобы вирус не проник в организм. Но организм не видит остальные компоненты вируса, поэтому образуются антитела только к одной его части. Так, отмечает Кондрахин, если человек встречается со всеми частями вируса, то иммунитет у него более сильный.
Прививки от гриппа и от COVID-19 лучше не делать одновременно, заявляла Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева.
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