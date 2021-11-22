Врач: иммунитет переболевших COVID-19 выше, чем у вакцинированных

По его словам, при прививке организм встречается только с одним компонентом вируса, но он очень важен для того, чтобы вирус не проник в организм. Но организм не видит остальные компоненты вируса, поэтому образуются антитела только к одной его части. Так, отмечает Кондрахин, если человек встречается со всеми частями вируса, то иммунитет у него более сильный.

Прививки от гриппа и от COVID-19 лучше не делать одновременно, заявляла Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева.

