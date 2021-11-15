Эпидемиолог посоветовала не делать прививки от гриппа и COVID-19 одновременно

«На прививку от гриппа крайне редко бывают реакции, а на вакцину от COVID-19 - очень часто. Это и температура, и слабость, поэтому я за то, чтобы разделять прививки. До недавнего времени была рекомендация Минздрава делать эти прививки с интервалом в месяц. Я думаю, что можно сократить перерыв до двух недель», - поспорила Бурцева с министром.



Врач добавила, что нет конкретной категории людей, которой было бы разрешено делать обе прививки одновременно.



«Если человек чувствует за собой уверенность, и врач видит это, то ему можно прививаться одновременно, если же были какие-то проблемы, лучше прививаться с интервалом», - уточнила она.



На прошлой неделе в России зарегистрировали первый отечественный лекарственный препарат от COVID-19 «Арепливир». Его производство в ампулах стартует в декабре 2021 года.

