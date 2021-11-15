Эпидемиолог посоветовала не делать прививки от гриппа и COVID-19 одновременно
Колоть вакцину от гриппа во время протекания побочных реакций от привики против COVID-19 не стоит, заявила НСН глава лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева.
Прививки от гриппа и от COVID-19 лучше не делать одновременно, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева.
Ранее Минздрав разрешил совмещать введение вакцин от коронавируса и гриппа. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин при одновременном введении может усиливать их эффект.
«На прививку от гриппа крайне редко бывают реакции, а на вакцину от COVID-19 - очень часто. Это и температура, и слабость, поэтому я за то, чтобы разделять прививки. До недавнего времени была рекомендация Минздрава делать эти прививки с интервалом в месяц. Я думаю, что можно сократить перерыв до двух недель», - поспорила Бурцева с министром.
Врач добавила, что нет конкретной категории людей, которой было бы разрешено делать обе прививки одновременно.
«Если человек чувствует за собой уверенность, и врач видит это, то ему можно прививаться одновременно, если же были какие-то проблемы, лучше прививаться с интервалом», - уточнила она.
На прошлой неделе в России зарегистрировали первый отечественный лекарственный препарат от COVID-19 «Арепливир». Его производство в ампулах стартует в декабре 2021 года.
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