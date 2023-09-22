Врач Хациев: Ожирение может привести к бесплодию

Среди причин, которые влияют в том числе и на низкую рождаемость, находится ожирение. Об этом рассказал доктор медицинских наук, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев в разговоре с «Газетой.Ru».

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Он отметил, что ожирение влияет на фертильность и мужчин, и женщин. По словам Хациева, на сегодняшний день среди жителей РФ у 47,6% мужчин и 35,6% женщин наблюдается избыточная масса тела. Ожирение наблюдается у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно, указал Хациев.

Врач подчеркнул, что ожирение приводит к таким болезням, как сахарный диабет второго типа, сонное апноэ и бесплодие.

Ранее врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН рассказала об опасности хирургического вмешательства ради похудения.

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ФОТО: РИА Новости
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