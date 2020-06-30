Врач: Голосование по поправкам к Конституции на участках в Москве организовано абсолютно безопасно

Голосование по поправкам к Конституции на участках в Москве организовано абсолютно безопасно с точки зрения профилактики заражения коронавирусом. Об этом сообщил главврач городской клинической больницы имени Ворохобова Андрей Шкода.

По его словам, голосование организовано с учетом санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором: разделены входящий и выходящий потоки людей, предоставляются средства индивидуальной защиты, а также одноразовые ручки.

По словам медика, это обеспечит нулевой риск инфицирования.