Врач: Голосование по поправкам к Конституции на участках в Москве организовано абсолютно безопасно

Голосование по поправкам к Конституции на участках в Москве организовано абсолютно безопасно с точки зрения профилактики заражения коронавирусом. Об этом сообщил главврач городской клинической больницы имени Ворохобова Андрей Шкода.

По его словам, голосование организовано с учетом санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором: разделены входящий и выходящий потоки людей, предоставляются средства индивидуальной защиты, а также одноразовые ручки.

По словам медика, это обеспечит нулевой риск инфицирования.

Поэт Владислав Маленко: Внесение поправок в конституцию сродни ремонту дома

Кроме того, людей будет меньше в связи с тем, что голосование началось 25 июня, часть граждан отдадут свои голоса дистанционно.

Ранее политолог Павел Данилин отметил легитимность голосования по поправкам в Конституцию.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусГолосование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры