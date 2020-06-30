Поэт Владислав Маленко: Внесение поправок в конституцию сродни ремонту дома

Художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве, поэт Владислав Маленко рассказал, то поддержал поправки к Конституции. По его мнению, поправки в Основной закон носят демократический характер.

«Не хочу ни на кого грешить, но мне кажется, многие не читали, и не вникали в поправки. А когда внимательно их прочитаешь, то понимаешь: действительно, это демократические поправки. Мне, как человеку, который, мягко говоря, интересуется культурой, важно, что культура поставлена на высшую ступень ценностей, которые должны охранять мы и наши потомки. Ведь нам дороже нефти – Чайковский с Пушкиным. Это всегда было, и, наверное, всегда будет», - сказал Маленко журналистам.