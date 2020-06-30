Поэт Владислав Маленко: Внесение поправок в конституцию сродни ремонту дома
Художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве, поэт Владислав Маленко рассказал, то поддержал поправки к Конституции. По его мнению, поправки в Основной закон носят демократический характер.
«Не хочу ни на кого грешить, но мне кажется, многие не читали, и не вникали в поправки. А когда внимательно их прочитаешь, то понимаешь: действительно, это демократические поправки. Мне, как человеку, который, мягко говоря, интересуется культурой, важно, что культура поставлена на высшую ступень ценностей, которые должны охранять мы и наши потомки. Ведь нам дороже нефти – Чайковский с Пушкиным. Это всегда было, и, наверное, всегда будет», - сказал Маленко журналистам.
Маленко также считает, что нынешняя Конституция «нуждается в ремонте».
«Есть перемены, которые могут привести к разрушению, а есть перемены, которые «склеивают» и объединяют. И вот то, что сейчас происходит с Конституцией - это ремонт нашего общего дома», - полагает он.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в кратком телеобращении к гражданам призвал проголосовать по Конституции. По его словам, голосуя за поправки, россияне «голосуют за страну, в которой хотят жить».
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал позволить Владимиру Путину избираться на пост президента РФ пожизненно. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с властями республики.
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