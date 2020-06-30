Политолог Павел Данилин отметил легитимность голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит достаточно позитивно, и явка по результату «за» составит около 70%. Об этом журналистам «АиФ» заявил политолог, эксперт Центра политического анализа Павел Данилин.
Такой результат он назвал достойным, отметив также и высокую явку на электронном голосовании в Москве. По его мнению, эту практику в российской столице нужно распространять и на обычные варианты выборов. Данилин также высказался в поддержку распределённого голосования, когда процесс выборов проходит в течение недели.
Комментируя заявления движения «Голос» о нарушениях, политолог подчеркнул, что у самого «Голоса» больше фейков. Голосование – легитимное, подчеркнул Данилин: «Нелегитимные эти оппозиционеры, которые враньем пытаются делегитимизировать систему».
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