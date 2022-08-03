Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде арбуза

Соломатила также подчеркнула, что в арбузе содержится цитруллин — аминокислота, которую используют спортсмены в виде добавок, так как она помогает сохранять мышечную массу и увеличивает выносливость.

«Благодаря цитруллину человек может дольше заниматься спортом без утомления мышц», -пояснила диетолог.

Еще арбуз отлично выводит из организма лишнюю жидкость, добавила она.

«В арбузе много калия, что тоже обеспечивает мочегонное действие. Калий помогает выводить излишки жидкости из организма, укрепляет сердечную мышцу. Арбуз способствует профилактике болезней мочевыводящих путей, потому что достаточно сложно какой-нибудь инфекции прицепиться к стенке, если все время идет некое промывание», — рассказала врач.

Она добавила, что арбуз богат сахарами, которые дают энергию, а кроме того он является антидепрессантом, так как стимулирует выработку серотонина.

При этом опасно есть слишком много арбуза, особенно некоторым людям, предупредила Соломатина.