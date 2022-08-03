Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде арбуза
Всемирный день арбуза отмечается 3 августа. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в арбузе содержится большое количество полезных веществ, передает «Вечерняя Москва».
Прежде всего, как отметила специалист, арбуз богат структурированной водой, на усвоение которой организм практически не тратит энергии, она очень легко усваивается. В арбузе также, по её словам, достаточно много ликопина — вещества, которое предохраняет от разрушения сердечно-сосудистую систему.
«Есть исследования, подтверждающие, что у мужчин ликопин предотвращает развитие заболеваний предстательной железы», — сообщила врач.
Соломатила также подчеркнула, что в арбузе содержится цитруллин — аминокислота, которую используют спортсмены в виде добавок, так как она помогает сохранять мышечную массу и увеличивает выносливость.
«Благодаря цитруллину человек может дольше заниматься спортом без утомления мышц», -пояснила диетолог.
Еще арбуз отлично выводит из организма лишнюю жидкость, добавила она.
«В арбузе много калия, что тоже обеспечивает мочегонное действие. Калий помогает выводить излишки жидкости из организма, укрепляет сердечную мышцу. Арбуз способствует профилактике болезней мочевыводящих путей, потому что достаточно сложно какой-нибудь инфекции прицепиться к стенке, если все время идет некое промывание», — рассказала врач.
Она добавила, что арбуз богат сахарами, которые дают энергию, а кроме того он является антидепрессантом, так как стимулирует выработку серотонина.
При этом опасно есть слишком много арбуза, особенно некоторым людям, предупредила Соломатина.
По её словам, из-за высокого гликемического индекса увлекаться арбузами не стоит, особенно людям, имеющим склонность к повышению уровня глюкозы в крови или больным сахарным диабетом.
«Рекомендуется не более двух ломтиков за раз съедать, чтобы резко не повысить уровень глюкозы. Но можно и повторить два ломтика через какое-то время», — объяснила диетолог.
Ранее диетолог назвала способ определить нитратные арбузы.
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