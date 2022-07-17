Россиянам рассказали, как правильно выбирать арбуз
Арбузы следует покупать в супермаркетах и на рынках, где они проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего менеджера направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлию Лемешеву.
По её словам, в необорудованных торговых точках этого не делают. Лучше всего брать арбуз весом семь-девять килограммов. Он должен быть с многочисленными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если постучать по спелому плоду, звук будет звонким и ясным, при хлопке ладонью почувствуется отдача.
Хранить арбуз необходимо при 10-15 градусах и 80-90 процентах влажности воздуха. В целом виде плод хранится в течение нескольких месяцев.
Напомним, в июле начнутся поставки арбузов из Херсонской области в регионы России. Их будут завозить не только в Крым, но и в другие регионы РФ.
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