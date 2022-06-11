Диетолог назвала способ определить нитратные арбузы

В мякоти нитратного арбуза встречаются белые или желтые прожилки, в нем почти нет сахаристости, подчеркнул эксперт.

Соломатина рекомендовала не покупать арбузы раньше сезона активного созревания, потому что в более ранний период эти ягоды выращивают с помощью стимуляторов роста.

Диетолог напомнила, что нитраты в определенных условиях становятся нитритами.

«Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию», — уточнила Соломатина.

Ранее стало известно, что СВАО Москвы будут выставлены на торги шесть объектов сезонной торговли площадью по семь с половиной квадратных метров. Там с 1 августа по 1 октября 2022 года будет возможно разместить торговые точки по продаже арбузов и дыни.

