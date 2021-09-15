Суд арестовал дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом

Пресненский районный суд российской столицы отправил под стражу на два месяца сотрудника службы дезинфекции Антона Котова, проходящему обвиняемым по уголовному делу о смертельном отравлении пенсионерки и её 15-летней внучки на юго-востоке Москвы.

Арестованному предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Именно этот работник компании «Областной центр дезинфекции» обрабатывал ядохимикатом от насекомых магазин «Магнит» на Совхозной улице, где был куплен арбуз, который ели погибшие.

Согласно версии следствия, Котов нарушения правила проведения дезинсекции, что и привело к трагедии. Сам же обвиняемый своей вины не признаёт. В департаменте здравоохранения Москвы ранее подчеркнули, что точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.