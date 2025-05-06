Грядущие заморозки не спасут аллергиков от пыльцы

По его словам, ветер может разносить пыльцу на сотни километров.

«Выраженность аллергических реакций зависит от того, какое количество аллергена попадает в организм человека. В данном случае аллергеном является пыльца, которая находится в воздухе во взвешенном состоянии, если количество пыльцы уменьшится, то аллергики будут себя лучше чувствовать. Но здесь есть подводные камни: мы же говорим про локальные заморозки, а ветер может нести пыльцу на расстояние 400 километров, есть описанные случаи, когда пыльца забрасывалась ветром на рекордные 1200 километров. Все зависит от того, в какой местности образуется пыльца, какие направления ветров и какие направления вертикальных потоков. Если сильный ветер, да еще с вертикальным переносом массы, то пыльца поднимается на несколько километров и вот это облако начинает двигаться», - заключил эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Радиоточке НСН», что от аллергии (не только на пыльцу) в России страдают до 25% населения.

