Грядущие заморозки не спасут аллергиков от пыльцы

Заморозки проявляются локально, а вот ветер может разносить пыльцу на сотни километров, сказал НСН Владимир Болибок.

Существуют описанные случаи, когда пыльца забрасывалась ветром на рекордные 1200 километров, рассказал в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

От аллергии в России страдают до 25% населения

МЧС ранее предупредило жителей Московского региона о значительных понижениях температуры до отрицательных значений. Отмечается, что температура в некоторых районах Подмосковья может достигать отметки до минус пяти градусов. Болибок отметил, что самые «аллергенные» растения устойчивы к холодам.

«Обещанные заморозки могут никак не сказаться на аллергических реакциях, потому что аллергия вызывается ветроопыляемыми растениями - теми, которые свою пыльцу выбрасывают в воздух, на ветер именно. Такие растения гораздо более устойчивы к заморозкам, чем обычные, например, плодовые или ягодные деревья, которые разводят в садах. У нас недавно были заморозки до минус трех градусов, однако мы фиксировали экстремальное количество пыльцы», - сказал собеседник НСН.
В мае аллергикам будут угрожать злаки, а летом - сложноцветные травы

По его словам, ветер может разносить пыльцу на сотни километров.

«Выраженность аллергических реакций зависит от того, какое количество аллергена попадает в организм человека. В данном случае аллергеном является пыльца, которая находится в воздухе во взвешенном состоянии, если количество пыльцы уменьшится, то аллергики будут себя лучше чувствовать. Но здесь есть подводные камни: мы же говорим про локальные заморозки, а ветер может нести пыльцу на расстояние 400 километров, есть описанные случаи, когда пыльца забрасывалась ветром на рекордные 1200 километров. Все зависит от того, в какой местности образуется пыльца, какие направления ветров и какие направления вертикальных потоков. Если сильный ветер, да еще с вертикальным переносом массы, то пыльца поднимается на несколько километров и вот это облако начинает двигаться», - заключил эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Радиоточке НСН», что от аллергии (не только на пыльцу) в России страдают до 25% населения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / SVEN SIMON
ТЕГИ:ВрачиРоссиянеЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры