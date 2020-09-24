Врач: болезни сердца лечат меньше из-за ориентации больниц на COVID

Из-за переориентирования больниц на борьбу с коронавирусом сердечно-сосудистые заболевания становятся все более тяжелыми и запущенными, передает «Интерфакс» слова заведующего рентген-эндоваскулярным отделением Санкт-Петербургской больницы РАН Михаила Воронина.

По его словам, все амбулаторное звено ориентировано в основном на COVID, а больные с хронической патологией просто недополучают помощи.

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В то же время сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти россиян и этот показатель может вырасти еще, поскольку многие больные не дождались своей очереди на плановую госпитализацию, считает Воронин.

В начале недели сообщалось, что выделенный под больных COVID-19 коечный фонд заполнен в России более чем на 81%. Всего для зараженных коронавирусной инфекцией в стране подготовлены 126,2 тыс. мест. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН предрек рост заболеваемости коронавирусом в России.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:БольницыКоронавирус
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