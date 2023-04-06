Правозащитник оценил перенос строительства мечети к метро «Косино»
Некоторые лица довели ситуацию со строительством мечети до масштабного столкновения на межрелигиозной почве, отметил в эфире НСН Роман Силантьев.
Местным жителям вряд ли понравится решение построить мечеть рядом со станцией метро «Косино», но вмешательство мэра, тем не менее, улучшило ситуацию, заявил директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в интервью НСН.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мечеть у Святого озера строить не будут, а выделят для нее участок недалеко от станции метро «Косино». Он также опроверг слухи о том, что мечеть будет площадью 40 тысяч квадратных метров. По его словам, речь идет о скромном объекте в две с половиной тысячи «квадратов». Роман Силантьев отметил, что перенос мечети на новое место всё равно вызовет вопросы у общественности.
«Активистов и жителей такое решение, боюсь, может не устроить. Можно примерно обозначить место и спросить местных жителей… Далее вопрос, что помимо мечети предполагался медресе. Есть вопрос, перенесут ли его туда или оставят на старом месте. Также вопрос, чья будет мечеть. То, что в ситуацию вмешался мэр, говорит о том, что некоторые люди или по глупости, или специально довели ситуацию до масштабного столкновения на межрелигиозной почве. Все это можно было сделать гораздо проще, соблюдая необходимые законы», - сказал Силантьев.
Он отметил, что если мечеть построить рядом с метро, то на мусульманские праздники возле станции может быть слишком большой поток людей.
«Могут также задать вопрос о том, разумно ли строить мечеть впритык к метро. Не вызовет ли это, например, на мусульманские праздники большой пассажиропоток. Ситуация хотя и улучшилась, но, боюсь, не урегулировалась окончательно», - резюмировал Силантьев.
Ранее СМИ сообщали, что местные жители вышли на несанкционированную акцию протеста из-за слухов о строительстве у Святого озера мечети и религиозного центра. В частности, боец ММА Максим Дивнич высказался против строительства мечети «на святом православном месте», подчеркивая, что против ислама ничего не имеет. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эту ситуацию провокацией и попыткой «внести раскол между гражданами одной страны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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