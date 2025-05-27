Попова: В РФ выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса

Четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса выявили в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она уточнила, что речь идёт о геноварианте NВ. 1.8.1., который впервые появился и был описан в январе текущего года в Китае.

По её словам, затем его выявили в странах Азии, Индии, а также в США.

«Теперь мы выявили его в РФ... определённую настороженность это должно вызывать», - заключила Попова.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил «Радиоточке НСН», что появление новых штаммов коронавируса в Юго-Восточной Азии не превратится в новую пандемию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анна ПоповаКоронавирусРоспотребнадзорРоссия

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