В Нидерландах в кибератаках на госструктуры обвинили «российских хакеров»
Спецслужбы Нидерландов обвинили «неизвестную группу российских хакеров» в кибератаках на правительственные учреждения и коммерческие структуры страны. Об этом заявили Служба общей разведки и безопасности (AIVD) и Служба военной разведки (MIVD).
В их совместном докладе речь идёт о группировке Laundry Bear. В AVID и MIVD утверждают, что её участники якобы «проводят шпионские кибероперации» против стран ЕС и НАТО с 2024 года. В том числе, они собирают информацию, касающуюся поставок вооружений на Украину.
Отмечается, что целями хакеров являются нидерландские силовики, оборонные подрядчики и IT-компании. В частности, упоминается взлом полицейской базы данных в сентябре 2024 года.
Ранее хакеры похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта, получив доступ к внутренней переписке компании-создателя чатбота ChatGPT OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru