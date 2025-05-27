Умер исполнитель главной роли в «Каникулах Кроша» Василий Фунтиков

Советский и российский актер театра и кино Василий Фунтиков умер в возрасте 62 лет. Союз кинематографистов России на своем официальном сайте сообщил о его скоропостижной кончине 27 мая. Наибольшую известность актер получил еще в юном возрасте после сыгранной главной роли Сергея Крашенинникова в советском четырёхсерийном приключенческом фильме «Каникулы Кроша».

Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве, окончил Высшее театральное училище им. Б.Щукина. Играл на сценах Театра Советской Армии, Московского драматического театра им. Пушкина.

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Дебютную роль в кино Фунтиков сыграл в 1975 году в картине режиссера Марии Муат «Охотник за браконьерами». «Каникулы Кроша» режиссера Григория Аронова были впервые показаны на советском телевидении в 1980 году. Фильм снят по мотивам одноимённой повести и сценарию Анатолия Рыбакова.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности в творческой биографии Василия Фунтикова 30 фильмов. В Союзе кинематографистов отметили искренность, доброту и дружелюбие актера, который всегда готов был оказать помощь своим коллегам, друзьям.

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Фото: kino-teatr.ru
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