Киев предложил США безусловное прекращение огня как шаг к переговорам с Россией

Украина передала США предложения по урегулированию конфликта с Россией, в которых на первом этапе речь идет исключительно о безусловном прекращении огня. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Брусило.

По его словам, Киев считает перемирие необходимым условием для начала прямых переговоров с Москвой, в ходе которых планируется обсудить дальнейшие шаги, включая вопросы обмена пленными.