Киев предложил США безусловное прекращение огня как шаг к переговорам с Россией

Украина передала США предложения по урегулированию конфликта с Россией, в которых на первом этапе речь идет исключительно о безусловном прекращении огня. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Брусило.

По его словам, Киев считает перемирие необходимым условием для начала прямых переговоров с Москвой, в ходе которых планируется обсудить дальнейшие шаги, включая вопросы обмена пленными.

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Брусило также подчеркнул, что Украина не приемлет юридического признания вхождения Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Ранее в тот же день спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что Вашингтон получил от Киева список условий, связанных с урегулированием конфликта. По его словам, одной из возможных площадок для предстоящей встречи представителей Украины и России рассматривается Женева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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