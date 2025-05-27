Театр «Модерн» подготовил секретный спектакль для зрителей
Московский драматический театр «Модерн» подготовил секретную постановку для зрителей. Об этом рассказал режиссер и художественный руководитель Юрий Грымов.
Название премьеры не называют. Неизвестными остались автор и герои, а также произведение, которое стало основой для пьесы. Создатель постановки заявил, что на спектакль уже выкуплены все билеты.
«Я считаю, что в театре важно не "что", а "как". "Модерн" уже приобрел своего зрителя, который доверяет нам. И я рад, что зрители с интересом приняли нашу идею и поддержали игру. Эйнштейн говорил, что ощущение тайны – самое прекрасное, что может испытать человек. После первых показов я также попрошу зрителей не раскрывать название, оставить интригу», — отметил Грымов.
Он добавил, что премьера пройдет 29 и 30 мая 2025 года. По его словам, по просьбам зрителей был анонсирован еще один показ 25 июня.
Ранее Юрий Грымов заявил в беседе с НСН, что дешевые билеты в театр не повысят спрос.
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