Наехавший на толпу в Ливерпуле мог находиться под воздействием наркотиков
Полиция Ливерпуля задержала 53-летнего мужчину по подозрению в попытке убийства и вождении под воздействием наркотиков после того, как он въехал в толпу болельщиков, праздновавших победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге.
Как сообщила старший детектив полиции Мерсисайда Карен Джондрилл, подозреваемый — житель района Уэст-Дерби и он находится под стражей, где его допрашивают следователи.
По словам помощника главного констебля Дженни Симс, автомобиль попал на территорию массового мероприятия, проследовав за машиной скорой помощи.
Инцидент произошел вечером в понедельник. По данным полиции, пострадали 65 человек. Правоохранительные органы не считают произошедшее терактом и расценивают случившееся как единичный случай, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киев предложил США безусловное прекращение огня как шаг к переговорам с Россией
- Наехавший на толпу в Ливерпуле мог находиться под воздействием наркотиков
- Трамп заявил, что спас Россию от «действительно плохих вещей»
- СМИ: В Москве на днище машины полковника ВДВ нашли подозрительную коробку
- Театр «Модерн» подготовил секретный спектакль для зрителей
- HBO объявила актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру»
- ОКР будет оспаривать недопуск российских хоккеистов на Олимпиаду-2026
- Умер исполнитель главной роли в «Каникулах Кроша» Василий Фунтиков
- Попова: В РФ выявили четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса
- В Нидерландах в кибератаках на госструктуры обвинили «российских хакеров»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru