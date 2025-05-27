Наехавший на толпу в Ливерпуле мог находиться под воздействием наркотиков

Полиция Ливерпуля задержала 53-летнего мужчину по подозрению в попытке убийства и вождении под воздействием наркотиков после того, как он въехал в толпу болельщиков, праздновавших победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге.

Как сообщила старший детектив полиции Мерсисайда Карен Джондрилл, подозреваемый — житель района Уэст-Дерби и он находится под стражей, где его допрашивают следователи.