Наехавший на толпу в Ливерпуле мог находиться под воздействием наркотиков

Полиция Ливерпуля задержала 53-летнего мужчину по подозрению в попытке убийства и вождении под воздействием наркотиков после того, как он въехал в толпу болельщиков, праздновавших победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге.

Как сообщила старший детектив полиции Мерсисайда Карен Джондрилл, подозреваемый — житель района Уэст-Дерби и он находится под стражей, где его допрашивают следователи.

Количество пострадавших в Ливерпуле увеличилось почти до 50 человек

По словам помощника главного констебля Дженни Симс, автомобиль попал на территорию массового мероприятия, проследовав за машиной скорой помощи.

Инцидент произошел вечером в понедельник. По данным полиции, пострадали 65 человек. Правоохранительные органы не считают произошедшее терактом и расценивают случившееся как единичный случай, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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