ОКР будет оспаривать недопуск российских хоккеистов на Олимпиаду-2026

В ведомстве отметили, что в настоящее время юристы прорабатывают различные варианты оспаривания действий Международного олимпийского комитета (МОК) в международных судебных инстанциях.

«Наша позиция простая: нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР... российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах... включая хоккейный турнир», - указали в ОКР.

Ранее в МОК сослались на собственную рекомендацию 2023 года, в которой рекомендовали международным спортивным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением командных видов спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».