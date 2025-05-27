ОКР будет оспаривать недопуск российских хоккеистов на Олимпиаду-2026
Россия будет оспаривать недопуск своей хоккейной сборной на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом заявили в Олимпийском комитете РФ (ОКР).
В ведомстве отметили, что в настоящее время юристы прорабатывают различные варианты оспаривания действий Международного олимпийского комитета (МОК) в международных судебных инстанциях.
«Наша позиция простая: нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР... российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах... включая хоккейный турнир», - указали в ОКР.
Ранее в МОК сослались на собственную рекомендацию 2023 года, в которой рекомендовали международным спортивным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением командных видов спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru