Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении вопроса строительства мечети в Косино-Ухтомском. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в своих обращениях попросили подобрать другое место для возведения мечети, рассказал Собянин.

Конфликт вокруг мечети у Святого озера назвали попыткой поссорить россиян

Градоначальник отметил, что предложение о строительстве около Святого озера рассматривалось в предварительном порядке, и никаких распоряжений по месту строительства не было утверждено.

Мэр также добавил, что слухи о размерах мечети были преувеличены - площадь объекта будет в пределах 2,5 тысячи квадратных метров.

«Москва – город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», - написал Собянин.

Под строительство мечети будет выделен земельный участок в шаговой доступности от метро «Косино» и МЦД.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МечетьСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры