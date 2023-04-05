Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении вопроса строительства мечети в Косино-Ухтомском. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в своих обращениях попросили подобрать другое место для возведения мечети, рассказал Собянин.