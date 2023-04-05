Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении вопроса строительства мечети в Косино-Ухтомском. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в своих обращениях попросили подобрать другое место для возведения мечети, рассказал Собянин.
Градоначальник отметил, что предложение о строительстве около Святого озера рассматривалось в предварительном порядке, и никаких распоряжений по месту строительства не было утверждено.
Мэр также добавил, что слухи о размерах мечети были преувеличены - площадь объекта будет в пределах 2,5 тысячи квадратных метров.
«Москва – город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», - написал Собянин.
Под строительство мечети будет выделен земельный участок в шаговой доступности от метро «Косино» и МЦД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru