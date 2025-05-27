СМИ: В Москве на днище машины полковника ВДВ нашли подозрительную коробку

Внедорожник, к днищу которого привязана подозрительная коробка, обнаружили в Москве у заправки на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что речь идёт о белом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. По данным канала, автомобиль принадлежит полковнику ВДВ, ранее неизвестные сделали на ней оскорбительные надписи.

«Территория оцеплена, работают оперативники, сапёры и кинологи с собаками», - говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru
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