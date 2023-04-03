Конфликт вокруг мечети у Святого озера назвали попыткой поссорить россиян
Председатель МРОМ «Милость» Марат Алимов сказал в эфире НСН, что документы о строительстве мечети «придуманы» местными жителями, указав на пятую колонну, сеющую смуту на фоне спецоперации.
Председатель местной религиозной организации мусульман города Москвы (МРОМ) «Милость» Марат Алимов заявил в интервью НСН, что не видел документов, подтверждающих планы строительства мечети в столичном районе Косино-Ухтомский.
По данным СМИ, местные жители накануне вышли на акцию протеста из-за слухов о строительстве у Святого озера мечети и религиозного центра. В частности, боец ММА Максим Дивнич высказался против строительства мечети «на святом православном месте».
«Люди сами придумали про какие-то документы, я ничего такого не знаю. Я вообще не понимаю такие заявления, когда проводится спецоперация. Наоборот, все должны объединяться. Мы, например, наоборот радуемся, когда церкви строятся. Есть пятая колонна, которая постоянно нам вбивает какой-то клин, из-за этого мы топчемся на одном месте. У нас великая, уникальная страна, 200 народов и национальностей. Иностранцы не понимают, та же Хиллари Клинтон приезжала в Казань, и у нее в голове не укладывалось, как мусульмане с православными, русские с татарами живут без конфликтов. Конечно, они хотят через внутренние конфликты нас разобщить, но этого ни в коем случае нельзя допустить. Вопрос не в здании, а в отношениях между нами», - сказал Алимов.
Он назвал «очень некрасивым» то, что этот конфликт пытаются раздуть в Рамадан.
«Сейчас месяц Рамадан, у нас идет пост, у них совести никакой нет?» - возмутился собеседник НСН, напомнив, что в Москве живет порядка 5-6 млн мусульман.
Издание «Подъем» ранее сообщило со ссылкой на директора Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Романа Силантьева, что собрано 17 тысяч подписей против строительства мечети в Косино.
По его данным, там планировали построить мусульманский центр с мечетью и мусульманской академией, «но похоже, уже не хотят». Силантьев также напомнил, что возле Белого и Святого озёр находится несколько церквей и часовен.
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