VPN замаскирует: Полный контроль обхода блокировок сайтов поставили под сомнение
На данный момент россиянам официально не запрещено пользоваться соцсетями и ресурсами, заблокированными Роскомнадзором, сообщил НСН Герман Клименко.
Если государство заинтересовано в том, чтобы пользователи не заходили на запрещенные интернет-ресурсы, стоит усилить блокировку VPN-сервисов, а не вводить персональную ответственность, заявил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Роскомнадзор (РКН) представил проект приказа, согласно которому все лицензированные операторы связи будут обязаны предоставлять ведомству информацию об интернет-пользователях, заходящих на заблокированные в России интернет-сайты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. Выполнить это требование операторам позволят технические средства противодействия угрозам, которые они обязаны устанавливать на своих сетях с 2019 года. Уточняется, что предоставлять информацию будет необходимо в течение 15 дней с начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету. Клименко пояснил, что мера бы упростила анализ трафика для РКН.
«Я не очень понимаю, как технически можно будет реализовать эту опцию. Сейчас появляются сервисы VPN, которые маскируют от операторов, на какие сайты заходил пользователь. Думаю, Роскомнадзор хотел бы знать, насколько эффективна его деятельность, это логично. Однако пользоваться сервисами VPN для обхода блокировки вроде нельзя, но само посещение этих сайтов не запрещено. Думаю, Роскомнадзор хочет понять, насколько много россиян в запрещенных соцсетях, хотя мы и имеем какое-то представление о трафике. Возможно, Роскомнадзору сложнее самостоятельно определить, куда идет трафик, чем запросить информацию у операторов», - сказал он.
Как допустил собеседник НСН, такая мера в теории может стать прологом к тому, что в России введут персональную ответственность для пользователей за обход блокировок, хотя такой практики и стоило бы избежать.
«Можно ожидать чего угодно. В идеях подобное проскакивало не один раз, кроме того в мире это реализовано. Например, если в Германии скачать фильм с торрента, с большой долей вероятности вы получите штраф. Я не уверен, что имеет смысл вводить ответственность за посещение тех или иных заблокированных сайтов. Если государство считает, что какие-то сайты должны быть запрещены, пусть запрещает. Роскомнадзор очень хорошо блокирует сервисы VPN. Было бы неправильно перекладывать ответственность на людей. Сегодня лайкнул и тебя наказали за это. Не очень понятно, с каких пор лайк превратился в одобрение», - подытожил он.
Ранее сообщалась, что в России намерены запретить научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение составит только информация о VPN, предназначенных для обеспечения защищенного удаленного доступа. Соответствующие изменения будут действовать до 1 сентября 2029 года, передает «Радиоточка НСН».
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