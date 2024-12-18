VPN замаскирует: Полный контроль обхода блокировок сайтов поставили под сомнение

Роскомнадзор (РКН) представил проект приказа, согласно которому все лицензированные операторы связи будут обязаны предоставлять ведомству информацию об интернет-пользователях, заходящих на заблокированные в России интернет-сайты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. Выполнить это требование операторам позволят технические средства противодействия угрозам, которые они обязаны устанавливать на своих сетях с 2019 года. Уточняется, что предоставлять информацию будет необходимо в течение 15 дней с начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету. Клименко пояснил, что мера бы упростила анализ трафика для РКН.

«Я не очень понимаю, как технически можно будет реализовать эту опцию. Сейчас появляются сервисы VPN, которые маскируют от операторов, на какие сайты заходил пользователь. Думаю, Роскомнадзор хотел бы знать, насколько эффективна его деятельность, это логично. Однако пользоваться сервисами VPN для обхода блокировки вроде нельзя, но само посещение этих сайтов не запрещено. Думаю, Роскомнадзор хочет понять, насколько много россиян в запрещенных соцсетях, хотя мы и имеем какое-то представление о трафике. Возможно, Роскомнадзору сложнее самостоятельно определить, куда идет трафик, чем запросить информацию у операторов», - сказал он.