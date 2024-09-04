СМИ: Роскомнадзор будет лишать лицензии провайдеров, которые ускоряют YouTube
Спустя два дня после того, как операторы связи получили письмо с требованием не мешать затруднению доступа доступа к сайтам с запрещенной информацией, Роскомнадзор также уточнил, что в ином случае операторов могут привлечь к административной ответственности за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования. Об этом пишет Forbes со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, из писем территориальных управлений Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, по Республике Дагестан и Рязанской области следует, что против нарушителей могут быть приняты меры вплоть до лишения лицензии.
За нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч для должностных лиц, до 45 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 120 тысяч рублей для юридических лиц.
Участники рынка связывают новое предупреждение с замедлением работы YouTube.
Ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что универсального способа обхода замедления YouTube в России нет, поскольку ускорители ничего не исправят, установка роутера с VPN также не гарантирует, что видеохостинг будет работать постоянно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru