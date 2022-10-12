VPN и «Яндекс»: Россиянам рассказали, что делать в случае блокировки Safari и Chrome

Западные страны не принимают новые сертификаты безопасности, которые создаются в России, отметил в эфире НСН Денис Кусков. 

Если россияне столкнутся с тем, что Safari и Chrome перестанут отображать сайты из России, то нужно будет установить VPN, в крайнем случае придется пользоваться отечественными браузерами, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

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Накануне «Известия» сообщили, что популярные браузеры, такие как Safari и Chrome, гипотетически могут перестать отображать сайты из России. Эксперты уверяют, что пока речь идет о небольшом количестве сайтов. Денис Кусков перечислил способы, которые позволят обойти возможные ограничения.

«Речь идет о веб-страницах. В России сейчас создаются свои собственные сертификаты, которые не принимаются западными странами. Ввиду этого ресурсы могут перестать работать. Существует несколько вариантов исправления этой ситуации. Первый – это использование отечественных браузеров, например «Яндекса». Второе – нужно попробовать использовать VPN: когда появится местоположение не в России, а в другом месте, это может помочь. Третье – есть специальные правила, которые позволяют через Госуслуги посмотреть, каким образом можно установить данный сертификат себе на компьютер и посмотреть каким образом будет осуществляться доступ к этим ресурсам на браузере», - сказал Кусков.

По его словам, чтобы зайти на сайт банка, лучше использовать российский браузер или сертификат. Кусков подчеркнул, что спустя время российские сертификаты могут начать работать, если их включат в общий каталог.

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«Если речь идет о важных ресурсах, типа Сбера, то лучше поставить российские сертификаты и использовать российский браузер. Вполне возможно, что в дальнейшем они будут работать при выполнении определенных манипуляций с включением этих сертификатов в общий каталог», - резюмировал Кусков.

Ранее Сбербанк порекомендовал клиентам установить сертификаты Минцифры России на свои устройства. Это связано с тем, что сайт sberbank.ru был переведен на выпущенные Национальным удостоверяющим центром Минцифры РФ сертификаты шифрования.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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