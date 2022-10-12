VPN и «Яндекс»: Россиянам рассказали, что делать в случае блокировки Safari и Chrome

Накануне «Известия» сообщили, что популярные браузеры, такие как Safari и Chrome, гипотетически могут перестать отображать сайты из России. Эксперты уверяют, что пока речь идет о небольшом количестве сайтов. Денис Кусков перечислил способы, которые позволят обойти возможные ограничения.

«Речь идет о веб-страницах. В России сейчас создаются свои собственные сертификаты, которые не принимаются западными странами. Ввиду этого ресурсы могут перестать работать. Существует несколько вариантов исправления этой ситуации. Первый – это использование отечественных браузеров, например «Яндекса». Второе – нужно попробовать использовать VPN: когда появится местоположение не в России, а в другом месте, это может помочь. Третье – есть специальные правила, которые позволяют через Госуслуги посмотреть, каким образом можно установить данный сертификат себе на компьютер и посмотреть каким образом будет осуществляться доступ к этим ресурсам на браузере», - сказал Кусков.

По его словам, чтобы зайти на сайт банка, лучше использовать российский браузер или сертификат. Кусков подчеркнул, что спустя время российские сертификаты могут начать работать, если их включат в общий каталог.