Google Chrome перестал обновляться у части пользователей Android из России

При попытке получить новое обновление браузера, появляется сообщение об ошибке. Также предлагается повторить попытку позднее.

Сообщается, что у некоторых пользователей обновление и скачивание приложения все еще доступны.

Ранее Google ограничил покупку приложений в официальном магазине Android для россиян, объяснив свое решение «нарушениями работы платежных систем».