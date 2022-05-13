Google Chrome перестал обновляться у части пользователей Android из России
Пользователи Android из России столкнулись с проблемами при обновлении приложения Google Chrome через магазин Play Market.
При попытке получить новое обновление браузера, появляется сообщение об ошибке. Также предлагается повторить попытку позднее.
Сообщается, что у некоторых пользователей обновление и скачивание приложения все еще доступны.
Ранее Google ограничил покупку приложений в официальном магазине Android для россиян, объяснив свое решение «нарушениями работы платежных систем».
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