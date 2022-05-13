Google Chrome перестал обновляться у части пользователей Android из России

Пользователи Android из России столкнулись с проблемами при обновлении приложения Google Chrome через магазин Play Market.

Американцы сообщают о сбоях в TikTok

При попытке получить новое обновление браузера, появляется сообщение об ошибке. Также предлагается повторить попытку позднее.

Сообщается, что у некоторых пользователей обновление и скачивание приложения все еще доступны.

Ранее Google ограничил покупку приложений в официальном магазине Android для россиян, объяснив свое решение «нарушениями работы платежных систем».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииGoogleМобильное Приложение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры