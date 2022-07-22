Пушилин объявил о блокировке Google в ДНР
Власти Донецкой народной республики решили заблокировать поисковик Google. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Политик обвинил ресурс в пропаганде терроризма и насилия в отношении всех русских, в особенности населения Донбасса, и в навязывании дезинформации.
«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
При этом глава ДНР допустил отмену блокировки, если компания откажется от своей «преступной политики» и «вернется в русло закона, морали и здравого смысла».
Накануне аналогичное решение приняли в Луганской народной республике. Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил Google обвинил в пропаганде терроризма и экстремизма, в связи с этим республика откажется от использования поисковика.
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