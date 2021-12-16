«Дворника не заменит»: В Госдуме усомнились в эффективности «коммунальных нейросетей»
Светлана Разворотнева рассказала НСН, что эффект от «армии наблюдателей» за неочищенными дорогами в Перми был не радикальным .
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу коммунальных служб будет эффективно лишь в регионах с хорошим бюджетом, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее стало известно, что в российских регионах заработают системы ИИ по контролю за работами в сфере ЖКХ. По данным «Известий», нейросеть будет анализировать записи с камер видеонаблюдения, автоматически выявляя 12 нарушений, в числе которых сугробы на дорогах, ямы, граффити и переполненные мусорки.
«В регионах с хорошим наполнением бюджета, у которых есть деньги, это, может быть, и даст результат, но в тех муниципалитетах, где элементарно нет денег на машины, дворников, реагенты и прочее, можно ставить какие угодно камеры, но они дворника не заменят. Цифровизация – это всего лишь инструмент, а не способ решения проблем. К сожалению, зачастую у нас отсутствие порядка на улицах связано с материальными факторами», - сказала Разворотнева.
При этом она рассказала, насколько эффективным был эксперимент с «армией общественников».
«Наверное, дополнительный учет и контроль, и моментальное реагирование позволит где-то что-то исправить. Например, в Перми были такие эксперименты, там работала армия общественных наблюдателей, которые при наличии неубранного участка вызывали представителя административно-технической инспекции, и тут же составляли протокол на того собственника, который убрал территорию ненадлежащим образом. Такое оперативное реагирование позволяло повысить качество уборки, хотя и не радикально», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее председатель Союза жилищных организаций, юрист Константин Крохин заявил НСН, что рост цен на услуги ЖКХ вызван монополией, коррупцией и лоббизмом в управлении этой сферы.
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