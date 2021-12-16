«Дворника не заменит»: В Госдуме усомнились в эффективности «коммунальных нейросетей»

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу коммунальных служб будет эффективно лишь в регионах с хорошим бюджетом, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее стало известно, что в российских регионах заработают системы ИИ по контролю за работами в сфере ЖКХ. По данным «Известий», нейросеть будет анализировать записи с камер видеонаблюдения, автоматически выявляя 12 нарушений, в числе которых сугробы на дорогах, ямы, граффити и переполненные мусорки.