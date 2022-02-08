«ОПГ и мусорная мафия»: Милонов поддержал «карательные меры» против питерских коммунальщиков
Власти Петербурга «долго готовили» решительные действия и скоро начнут громить «мусорную» преступность сказал НСН депутат Госдумы.
Организации, ответственные за уборку Санкт-Петербурга, превратились в ОПГ и объявили войну властям города, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее сталось известно, что в Петербурге проводятся обыски сразу в нескольких десятках жилкомсервисов и дорожных организаций. По предварительным данным, следственные действия связаны с некачественной уборкой снега.
«Это давно назрело. Многие обслуживающие организации являются частью той среды оргпреступности, которая объявила нам жесткую войну. Они требуют, чтобы мы им отдавали огромные городские деньги, и они, может быть, убирались бы тогда. У меня есть заявления от людей о том, что в некоторых муниципальных образованиях Петербурга стоимость уборки в четыре раза выше, чем в соседних, при этом территория совершенно не убрана. В чьи карманы это утекает? Ведь за эти деньги можно было бы убрать в четыре раза больше территорий, а они убирают маленький клочок», - сказал Милонов.
По его мнению, эти организации могут быть связаны с «мусорной мафией».
«Я, безусловно, вижу общность этих организаций с мусорной мафией, потому что вывоз мусора зачастую осуществляется на несанкционированные места, оборудованные без официальных разрешений. Так что я рассчитываю, что потекут еще слезы этих мусорных мафиози, которые, если честно, просто изгадили территорию Ленобласти, создавая на своих частных территориях несанкционированные свалки», - подчеркнул парламентарий.
Милонов также сообщил, что городские власти начали готовить проверки еще в начале зимы, но только сейчас собрали доказательства.
«К этому долго готовились, до видимых решительных действий была проведена огромная оперативная работа. С самого начала зимы, когда мы увидели, что есть проблемы, моментально городские власти и депутатский корпус, мы стали взаимодействовать с правоохранительными органами, собирали базу, подтверждения, экспертные оценки, которые позволили сейчас приступить к более карательному этапу действий, направленному на то, чтоб это преступление больше не совершалось», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Музыкант Сергей Шнуров и группа «Ленинград» в последнее время выпустили сразу несколько песен и клипов, посвященных проблемам с помойками и уборкой улиц от снега и льда в Петербурге.
24 января в пресс-центре НСН должна была состояться пресс-конференция «Ледяные страсти культурной столицы» с участием Шнурова и представителей администрации Санкт-Петербурга, однако там отказались от приглашения.
После этого Сергей Шнуров в беседе с «Радиоточкой НСН» обвинил городские власти в трусости.
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