«ОПГ и мусорная мафия»: Милонов поддержал «карательные меры» против питерских коммунальщиков

«Это давно назрело. Многие обслуживающие организации являются частью той среды оргпреступности, которая объявила нам жесткую войну. Они требуют, чтобы мы им отдавали огромные городские деньги, и они, может быть, убирались бы тогда. У меня есть заявления от людей о том, что в некоторых муниципальных образованиях Петербурга стоимость уборки в четыре раза выше, чем в соседних, при этом территория совершенно не убрана. В чьи карманы это утекает? Ведь за эти деньги можно было бы убрать в четыре раза больше территорий, а они убирают маленький клочок», - сказал Милонов.

По его мнению, эти организации могут быть связаны с «мусорной мафией».

«Я, безусловно, вижу общность этих организаций с мусорной мафией, потому что вывоз мусора зачастую осуществляется на несанкционированные места, оборудованные без официальных разрешений. Так что я рассчитываю, что потекут еще слезы этих мусорных мафиози, которые, если честно, просто изгадили территорию Ленобласти, создавая на своих частных территориях несанкционированные свалки», - подчеркнул парламентарий.

Милонов также сообщил, что городские власти начали готовить проверки еще в начале зимы, но только сейчас собрали доказательства.

«К этому долго готовились, до видимых решительных действий была проведена огромная оперативная работа. С самого начала зимы, когда мы увидели, что есть проблемы, моментально городские власти и депутатский корпус, мы стали взаимодействовать с правоохранительными органами, собирали базу, подтверждения, экспертные оценки, которые позволили сейчас приступить к более карательному этапу действий, направленному на то, чтоб это преступление больше не совершалось», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Музыкант Сергей Шнуров и группа «Ленинград» в последнее время выпустили сразу несколько песен и клипов, посвященных проблемам с помойками и уборкой улиц от снега и льда в Петербурге.