«Приезжают пачками»: Работники из Африки заменили мигрантов из Средней Азии
Возить персонал из Африки очень выгодно, поскольку уровень бедности там намного выше, чем в странах Средней Азии, отметил в эфире НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Африканцы и индийцы пришли на смену мигрантам из Средней Азии и Ближнего Востока, происходит замещение структуры трудовых мигрантов в России, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
Ранее директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил, что по итогам первой половины 2024 года спрос российских работодателей на сотрудников из африканских стран вырос на 68%. Он уточнил «Ленте.ру», что наибольшее количество вакансий от российских работодателей в Африке наблюдается в Кении, Камеруне и Зимбабве. Лидерами среди российских регионов по объемам привлечения мигрантов традиционно стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Мурадян объяснил такие данные.
«Когда, условно говоря, у нас один ресурс выпадает, приходит на его место другой. У нас мигрантов из Ближнего Востока начали прессовать, отдалять, убирать под разным соусом. Начали опускать миграционный шлагбаум. Замещать это трудовое население нужно чем-то, соответственно, сделали ориентир на Африку, которая является одним из направлений. Еще есть Индия, Шри-Ланка и Филиппины. Но из Филиппин привозят только условно домашний персонал, остальных – возят пачками», – сказал Мурадян.
Он отметил, что возить персонал из Африки очень выгодно, поскольку уровень бедности там намного выше, чем в странах Средней Азии.
«Поскольку мы сейчас пытаемся с определенными африканскими странами выстраивать отношения, мы оттуда завозим персонал, и нам это очень выгодно, поверьте. Даже намного выгоднее, чем привозить мигрантов из Средней Азии, потому что уровень бедности в Африке намного выше. Они трудятся в клининге, сфере обслуживания – это примитивные, понятные задачи. При этом сейчас не стоит выбор среднеазиат или африканец. Вариант среднеазиат просто недоступен», – указал собеседник НСН.
Кроме того, HR-эксперт подчеркнул, что главными конкурентами мигрантов из Африки являются индусы, которые едут в Россию с уже полученным образованием.
«На данный момент доля специалистов из Африки все-таки невелика, потому что есть конкуренты. Это в первую очередь Индия, индусы-строители. Причем индусы чаще едут с образованием. То есть, индусы, в отличие от африканцев, едут уже со строительным образованием. Индусов в стройку забирают на ура, потому что они до этого строили объекты. Работать стропальщиком либо бетон мешать они умеют с лихвой, африканцы – нет», – добавил он.
Ранее председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков рассказал НСН, что пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов начали закрываться из-за нехватки персонала на фоне новых запретов для мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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