«Приезжают пачками»: Работники из Африки заменили мигрантов из Средней Азии

Африканцы и индийцы пришли на смену мигрантам из Средней Азии и Ближнего Востока, происходит замещение структуры трудовых мигрантов в России, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.

Ранее директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил, что по итогам первой половины 2024 года спрос российских работодателей на сотрудников из африканских стран вырос на 68%. Он уточнил «Ленте.ру», что наибольшее количество вакансий от российских работодателей в Африке наблюдается в Кении, Камеруне и Зимбабве. Лидерами среди российских регионов по объемам привлечения мигрантов традиционно стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Мурадян объяснил такие данные.