«Мигранты уходят»: Автоматизация поможет маркетплейсам в борьбе с дефицитом кадров

«Прирост вакансий остается в центральных городах России, особенно сейчас нехватка в тех регионах, где власти объявили о запрете работать в торговле гражданам из других стран, мигранты покинули эту отрасль. Из-за этого возник большой спрос на услуги. Такая ситуация может быть, поэтому маркетплейсам нужно немного изменить эту политику, быть благоразумными в части того, штрафовать ли собственников», - отметил он.

Также Кременсков предложил варианты решения проблемы, среди которых автоматизация работы складов.

«Изначально за смену платили две тысячи рублей, сейчас смены растут. Но текучка кадров все равно есть. Одним из самых главных способов решения проблемы является автоматизация процессов, к примеру, склады максимально автоматизировать, чтобы сократить там количество сотрудников. Тогда эти сотрудники могут заняться работой, связанной с обслуживанием. Пунктов выдачи достаточно, в Москве есть в каждом доме. На каждый пункт нужно по два человека. В такой ситуации придется сокращать пункты выдачи», - подытожил собеседник НСН.

Ранее маркетплейсы попросили власти отказаться от лимита по рассрочке для покупателей в 15 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

