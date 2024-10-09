Власти Приморья введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере

Мигрантам могут запретить работу по патентам по 41 виду экономической деятельности в Приморском крае, ограничения планируют ввести в 2025 году. Об этом говорится в проекте постановления главы региона, размещенном на краевом портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами... иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, в соответствии с перечнем», — отмечается в документе.

Так, мигрантам хотят запретить регулярные и заказные перевозки (в том числе на городских автобусах, трамваях, троллейбусах, междугородних автобусах), работу в легковых такси и аренде авто с водителем, управление пассажирским водным и морским грузовым транспортом, любую деятельность по грузоперевозкам, курьерскую деятельность. Кроме того, ограничения коснутся сфер обеспечения общественного порядка, образования, здравоохранения, оказания соцуслуг, энергетики, водоснабжения, обращения с отходами, а также ряда производств.

Сейчас проект постановления проходит публичные консультации, затем будет запущена процедура оценки регулирующего воздействия документа.

Ранее в Хабаровском крае анонсировали введение запрета для мигрантов на работу в сфере общественного транспорта, на электро- и газоснабжающих предприятиях, по найму на физических лиц. Меры начнут действовать с января следующего года, пишет Ura.ru.

