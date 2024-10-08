Опрос: Незнание мигрантами русского языка стало проблемой для бизнеса
Компании в России сталкиваются с трудностями при привлечении мигрантов к работе, сообщает РБК со ссылкой на опрос Российского союза промышленников и предпринимателей.
Это происходит из-за того, что претенденты из других стран не знают русский язык. Об этом заявили более 37% компаний. Отмечается, что сроки экзаменов слишком короткие.
К основным трудностям при найме мигрантов относятся: несдача экзаменов по русскому языку, отсутствие нужных специалистов на рынке и запрет на их привлечение.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что внимательно следит за развивающейся в России ситуацией, «связанной с ужесточением миграционной политики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru