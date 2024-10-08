Опрос: Незнание мигрантами русского языка стало проблемой для бизнеса

Это происходит из-за того, что претенденты из других стран не знают русский язык. Об этом заявили более 37% компаний. Отмечается, что сроки экзаменов слишком короткие.

К основным трудностям при найме мигрантов относятся: несдача экзаменов по русскому языку, отсутствие нужных специалистов на рынке и запрет на их привлечение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что внимательно следит за развивающейся в России ситуацией, «связанной с ужесточением миграционной политики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

