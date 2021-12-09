Прививка от подорожания: Авиаэксперт оправдал нежелание компенсировать авиабилеты пассажирам без QR
Авиаэксперт, главный редактор Avia.ru рассказал НСН, что наличие QR-кода – это ответственность авиапассажира, а не перевозчика.
Предложение исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, вполне справедливо и позволит избежать роста тарифов, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это вполне справедливое замечание со стороны авиакомпаний. Не менее половины авиабилетов сегодня продаются по более низким невозвратным тарифам. Если будет принята норма, что в любом случае при отсутствии QR-кода нужно возвращать деньги, то все эти невозвратные тарифы автоматически превращаются в возвратные, а значит, они уже не могут быть такими низкими, как ранее. Авиакомпаниям придется закладывать в стоимость билета риски, что эти деньги придется вернуть. Соответственно билеты подорожают. В этом не заинтересованы ни сами пассажиры, ни авиакомпании. Последние продают билеты по более низким ценам именно имея гарантию, что эти деньги возвращать не придется ни при каких условиях», - пояснил авиаэксперт.
Ранее, как стало известно «Ведомостям», авиакомпании предложили исключить из проекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета пассажирам без сведений о вакцинации, перенесенной болезни или наличии медотвода. Перевозчики полагают, что деньги должны возвращаться лишь тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу.
«Наличие QR-кода, как и любых других необходимых для выполнения полетов документов, например визы, - это ответственность пассажира. Непонятно, почему за это должны нести финансовую ответственность авиакомпании», - подчеркнул Гусаров.
Проверка QR-кодов не вызовет особенных затруднений ни у авиакомпаний, ни у пассажиров, большинство из которых перед вылетом подготовит все необходимые для путешествия документы, считает собеседник «Радиоточки НСН».
«Не думаю, что будет какой-то заметный отказ пассажиров от полетов ввиду отсутствия QR-кода. Те, кто заинтересован в полете, хочет слетать в отпуск, позаботится заранее, чтобы код был в наличии. Тех, кто ни за что не захочет прививаться, думаю, будет не больше одного процента. Подавляющее число пассажиров будет подтверждать свой медицинский статус через тот механизм, который предусматривает сейчас правительство – автоматическое внесение QR-кода в момент регистрации на рейс из Госуслуг. В этом случае особых проблем усложнения процедуры регистрации и прибытия на борт не будет. А тем, кто не пользуется Госуслугами, придется подтверждать иммунизацию иным каким-то способом уже в аэропорту во время регистрации и посадки», - добавил Гусаров.
Российские власти пока не приняли окончательное решение о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом накануне сообщил РБК со ссылкой на источники в Госдуме и администрации президента. По их данным, судьба законопроектов зависит от эпидемиологической ситуации в стране, в том числе уровня коллективного иммунитета и темпов вакцинации, а также показателей заболеваемости и смертности. Планируется, что Госдума рассмотрит проекты 16 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Состояние Бакальчук в 2021 росло быстрее всех миллиардеров в мире
- В Латвии выявили два случая заражения штаммом «Омикрон»
- Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по миллиону рублей
- Новая Зеландия ужесточает антитабачную кампанию
- Греф: Наступать на те же самые грабли не очень приятно
- Певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
- Роспотребнадзор: нет доказательств того, что «омикрон» не опасен
- В Крыму злоумышленник сбил 95-летнего ветерана войны и скрылся
- Полиция составила топ-6 мошеннических схем 2021 года
- На Украине девочка сдала отца в полицию из-за запрета пользоваться TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru