Прививка от подорожания: Авиаэксперт оправдал нежелание компенсировать авиабилеты пассажирам без QR

Предложение исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, вполне справедливо и позволит избежать роста тарифов, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Это вполне справедливое замечание со стороны авиакомпаний. Не менее половины авиабилетов сегодня продаются по более низким невозвратным тарифам. Если будет принята норма, что в любом случае при отсутствии QR-кода нужно возвращать деньги, то все эти невозвратные тарифы автоматически превращаются в возвратные, а значит, они уже не могут быть такими низкими, как ранее. Авиакомпаниям придется закладывать в стоимость билета риски, что эти деньги придется вернуть. Соответственно билеты подорожают. В этом не заинтересованы ни сами пассажиры, ни авиакомпании. Последние продают билеты по более низким ценам именно имея гарантию, что эти деньги возвращать не придется ни при каких условиях», - пояснил авиаэксперт.

Ранее, как стало известно «Ведомостям», авиакомпании предложили исключить из проекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета пассажирам без сведений о вакцинации, перенесенной болезни или наличии медотвода. Перевозчики полагают, что деньги должны возвращаться лишь тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу.

«Наличие QR-кода, как и любых других необходимых для выполнения полетов документов, например визы, - это ответственность пассажира. Непонятно, почему за это должны нести финансовую ответственность авиакомпании», - подчеркнул Гусаров.