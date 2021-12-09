Части пассажиров без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты

Так, возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу. Деньги не вернут в том случае, если тариф был невозвратный.

Зампредседателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что в Госдуме ждут обратной связи от регионов и общественности, прежде чем рассматривать законопроект от QR-кодах на транспорте.

