Части пассажиров без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты

Авиакомпании предложили убрать из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму о компенсации стоимости билета, если у пассажира к моменту вылета будет отсутствовать код. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Так, возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу. Деньги не вернут в том случае, если тариф был невозвратный.

Зампредседателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что в Госдуме ждут обратной связи от регионов и общественности, прежде чем рассматривать законопроект от QR-кодах на транспорте.

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ФОТО: Самолет "Уральских авиалиний"
ТЕГИ:QR-кодАвиабилетыРоссия
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