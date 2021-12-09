«Ещё не открылись»: Туры на космодромы подорожают, несмотря на жалобу Путину

Стоимость туров на космодром «Восточный» и «Байконур» может вырасти после пандемии COVID-19. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал генеральный директор компании «Вежитель. Авиационно-космический туризм» Василий Попов.

«Мы прекратили туры с марта 2020 года, уже два года космодромы «Восточный» и «Байконур» закрыты для посещения туристов. Когда откроются – пока неизвестно. Это невозможно предсказать, потому что связано не с желанием Роскосмоса, а с эпидемиологической обстановкой в стране и мире. Рождение новых штаммов все оттягивает и оттягивает их открытие. Но цены будут другими. Авиакеросин подорожал на 30%, не говоря о бензине… Кроме того, мы соприкасаемся с дружественным Казахстаном – не знаем, какая там ситуация в связи с пандемией. Когда космодромы откроют для туристов, то будут, скорее всего, и дополнительные требования – тогда и составят новые тарифы», - сказал Попов.

Ранее о высокой стоимости туров на космодром «Восточный» президенту Владимиру Путину рассказал студент МФТИ. Он утверждал, что поездка на 2-4 дня обойдется в 100 тысяч рублей, причем «это в основном не перелёт – это бумаги всевозможные, то есть именно за оформление» и получение разрешения. Путин признался, что не понимает, за что такие деньги, и пообещал разобраться с этим вопросом.

В госкорпорации через несколько часов уточнили, что оформление услуг на одного взрослого обойдется в 10 тысяч рублей, а для группы в 100 человек – дешевле (порядка 6,7 тысячи на человека).

На сайте космического туризма sktur.ru сейчас стоимость четырехдневного тура на космодром «Восточный» составляет 85 тысяч рублей на одного человека, а поездка на три дня на «Байконур» обойдется в 65 тысяч рублей. Отмечается, что существуют COVID-ограничения по посещению космодрома.