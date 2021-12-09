«Ещё не открылись»: Туры на космодромы подорожают, несмотря на жалобу Путину
Пока околокосмическому туризму мешает пандемия коронавируса, а после ней появятся новые требования, и ценник вырастет, прогнозирует гендиректор компании «Вежитель. Авиационно-космический туризм».
Стоимость туров на космодром «Восточный» и «Байконур» может вырасти после пандемии COVID-19. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал генеральный директор компании «Вежитель. Авиационно-космический туризм» Василий Попов.
«Мы прекратили туры с марта 2020 года, уже два года космодромы «Восточный» и «Байконур» закрыты для посещения туристов. Когда откроются – пока неизвестно. Это невозможно предсказать, потому что связано не с желанием Роскосмоса, а с эпидемиологической обстановкой в стране и мире. Рождение новых штаммов все оттягивает и оттягивает их открытие. Но цены будут другими. Авиакеросин подорожал на 30%, не говоря о бензине… Кроме того, мы соприкасаемся с дружественным Казахстаном – не знаем, какая там ситуация в связи с пандемией. Когда космодромы откроют для туристов, то будут, скорее всего, и дополнительные требования – тогда и составят новые тарифы», - сказал Попов.
Ранее о высокой стоимости туров на космодром «Восточный» президенту Владимиру Путину рассказал студент МФТИ. Он утверждал, что поездка на 2-4 дня обойдется в 100 тысяч рублей, причем «это в основном не перелёт – это бумаги всевозможные, то есть именно за оформление» и получение разрешения. Путин признался, что не понимает, за что такие деньги, и пообещал разобраться с этим вопросом.
В госкорпорации через несколько часов уточнили, что оформление услуг на одного взрослого обойдется в 10 тысяч рублей, а для группы в 100 человек – дешевле (порядка 6,7 тысячи на человека).
На сайте космического туризма sktur.ru сейчас стоимость четырехдневного тура на космодром «Восточный» составляет 85 тысяч рублей на одного человека, а поездка на три дня на «Байконур» обойдется в 65 тысяч рублей. Отмечается, что существуют COVID-ограничения по посещению космодрома.
По словам Попова, и раньше для «космических» туров действовал ряд ограничений. Он отметил, что антиковидные меры могут привести к падению популярности таких путешествий.
«Такие туры до пандемии были популярны, к нам приезжали со всего мира. Теперь же после открытия будут дополнительные требования, возможно, потребуются QR-коды, прививки, неизвестно, как будут пускать детей или что-то еще. От этого будет зависеть популярность туров. И раньше нужно было не менее чем за 35 дней до поездки предоставить паспортные данные, которые отправлялись в службу безопасности Роскосмоса. Туристы не должны быть в федеральном розыске, судимы. Разрешения мы получали чуть ли не накануне отлетов. Я уж не говорю об ограничениях на месте: в передвижениях, расстоянии, КПП. Космодром – это охраняемый спецобъект», - отметил Попов.
В ноябре ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов и высотных прыжков с парашютом.
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