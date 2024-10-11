«Возвращать воспитание»: Буцкая поддержала показ фильмов о ВОВ в детских лагерях
Государство должно понимать, во что играют и что смотрят дети, необходимо разработать список рекомендованных игр, сказала НСН Татьяна Буцкая.
Раньше в детских лагерях всегда показывали фильмы о Великой отечественной войне, многое из воспитания того времени необходимо возвращать, сказала в эфире НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Программы детских лагерей в России могут стандартизировать уже к весне будущего года. Законопроект, предполагающий, что отдых детей в лагерях должен быть построен по заранее согласованному плану и программе, находится на рассмотрении в Госдуме. В частности, программа пребывания детей в лагерях должна будет в обязательном порядке предусматривать показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов. Буцкая подтвердила разработку соответствующего законопроекта.
«Сейчас идет работа над законопроектом о детском отдыхе. Отвечая на ваш вопрос про фильмы, вспоминаю своё пионерское детство, которое прошло в детских летних и зимних лагерях. Нам показывали разные фильмы, в том числе о Великой отечественной войне. Мы пели всем отрядом: «Взлетает красная ракета / Бьет пулемет неутомим / И значит нам нужна одна победа / Одна на всех - мы за ценой не постоим». Я считаю, что многое из того воспитания надо возвращать. Я надеюсь, что мы обеспечим наших вожатых методическими рекомендациями по детским играм и сможем наладить систему контроля за исполнением этих рекомендаций. Мы, как государство, должны знать во что играют дети, какие фильмы они смотрят в организованных коллективах. Очень много зависит от того, во что играет ребенок в детстве, какие фильмы смотрит ребенок в детстве. Мы все родом из детства. То, что в нас будет заложено, именно то и будет у нас в дальнейшем расти. Если мы посадили яблоню, груши не вырастут», - сказала собеседница НСН.
Ранее Буцкая в беседе с НСН заявила, что депутаты готовят законопроект, который защитит детей от движения квадроберов. Однако, по ее словам, в каждом громком случае, когда родители выгуливают детей на поводке, стоит разбираться уже сейчас, передает «Радиоточка НСН».
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