«До 100 тысяч рублей»: Названа стоимость путевок в самые популярные детские лагеря

Стоимость двухнедельной путевки в подмосковную «Дружбу» составляет 65,5 тысячи рублей.

На втором месте по популярности идет детский лагерь в Анапе под названием «Жемчужина России». Отправить ребенка на черноморское побережье на 21 день стоит 97950 рублей. Также доступна 25-дневная смена «ВоДа Кэмп» за 92412 рублей.

Топ-3 замыкает «Орлёнок». Стоимость путевок на летние смены 2024 года начинается от 75000 рублей, а длительность смены составляет 21 день.

В десятку самых популярных детских лагерей также вошли «Артек», творческий лагерь «Академия звезд» в Московской области, детский оздоровительный лагерь «Морская звезда» в Туапсе, научно-фантастический лагерь от «Робинзонады» в Московской области, детский санаторий «Вита» в Краснодарском крае, приключенческий лагерь на море «Энергетик» в Краснодарском крае, а также «Океан» в Приморском крае.

Ранее стало известно, что в России 10% родителей готовы потратить маткапитал на путевку в детский лагерь, напоминает «Радиоточка НСН».

