Депутат Буцкая заявила, что штрафы родителям не помогут в борьбе с квадроберами

«У нас сейчас разрабатывается законопроект, который защитит детей от этой напасти, от этой пропаганды. Конечно, родители должны заниматься своими детьми, но статья 5.35, на которую сейчас все ссылаются, одна из самых сложных в Семейном кодексе. Там предусмотрен штраф в 500 рублей за неисполнение родителями своих обязанностей. Станет ли родитель по-другому относиться? Не знаю, но то, что еды в холодильнике станет меньше на 500 рублей - это точно. Мне кажется, что корень несколько в ином. Хотя каждый случай, который мы видим в СМИ, требует отдельного изучения. Каждая публикация в соцсетях, где мы видим, как взрослый ведет на поводке ребенка, требует изучения. Не думаю, что нормальный родитель поведет гулять ребенка на поводке», - рассказала депутат.

По ее словам, само движение не несет опасности, если за ним не стоит идеология.

«Для детей это движение не так важно, опасна идеология. Опасно, когда за прыжками в виде собачек идет отрицание человеческой сущности. Это уже может быть опасно для детей и для окружающих. Это движение пришло из США, флаг течения – флаг ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России, прим. НСН) и лапка собачки на нем. Это о многом говорит», - подытожила собеседница НСН.

В России нет необходимости запрещать квадроберов, просто надо меньше говорить об этом, чтобы не вызывать любопытство у детей, ранее заявила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова «Радиоточке НСН».

