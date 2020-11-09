Возраст молодежи в России хотят поднять до 35 лет

Молодежью в России предполагается официально считать граждан с 14 до 35 лет. Об этом говорится в первом в истории законе «О молодежной политике в РФ». Документ будет рассмотрен в Госдуме 24 ноября, пишут «Известия». По данным издания, законопроект намерены поддержать правительство и все фракции нижней палаты. Принят он может быть уже до конца года.

На данный момент федерального закона о молодежи нет, поэтому в новом документе определены многие ключевые понятия, которые будут регламентировать жизнь молодых людей.