Возраст молодежи в России хотят поднять до 35 лет
Молодежью в России предполагается официально считать граждан с 14 до 35 лет. Об этом говорится в первом в истории законе «О молодежной политике в РФ». Документ будет рассмотрен в Госдуме 24 ноября, пишут «Известия». По данным издания, законопроект намерены поддержать правительство и все фракции нижней палаты. Принят он может быть уже до конца года.
На данный момент федерального закона о молодежи нет, поэтому в новом документе определены многие ключевые понятия, которые будут регламентировать жизнь молодых людей.
Точные возрастные рамки, позволяющие гражданину понять, к какой категории он относится, позволят людям получить определенные льготы и избежать неразберихи по данной части.
В правительстве также просят отразить в проекте закона меры поддержки молодых людей, не состоящих в супружеских отношениях, передает РЕН ТВ.
Почти две трети молодых семей, возраст супругов в которых от 18 до 25 лет, имеют деньги только на еду и одежду. Об этом ранее написал РБК со ссылкой данные Росстата за второй квартал текущего года.
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