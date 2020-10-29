Почти двум третям молодых семей в РФ хватает только на еду и одежду

Почти две трети молодых семей, возраст супругов в которых от 18 до 25 лет, имеют деньги только на еду и одежду, пишет РБК со ссылкой данные Росстата за второй квартал текущего года.

В прошлом году таковых было 49,7%, а теперь их 64%.

Также только на еду и одежду хватает 62,4% пенсионеров, годом ранее таких было почти 59%. Зато финансовое положение улучшили многодетные семьи - сейчас товары длительного пользования не могут купить 50,5%, а годом ранее таких было 60%.

Основная часть бедных домохозяйств живет на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. В 46 регионах РФ свыше половины домохозяйств не может купить товары длительного пользования.

Лучше всего с доходами домохозяйств дела обстоят в ЯНАО, ХМАО, Саратовской и Архангельской областях, где только на еду и одежду хватает лишь от 19 до 32% семей.

Ухудшение экономического положения молодых семей связано с коронавирусом. Молодежь в основном работает в сфере услуг, которая сильнее всех пострадала от карантина, а детей у молодых семей чаще всего нет и потому они не смогли получать помощь от государства.

