Алкоголь, обжорство и трудоголизм. Психолог рассказал, как надо отдыхать

Почти половина россиян (49,5%), включая домохозяек, заявили, что у них недостаточно времени на качественный отдых после работы или на выполнение всех домашних дел, показал недавний опрос. Более половины респондентов также признались, что периодически испытывают стресс, но справляются с ним, а 23,8% утверждают, что испытывают стресс постоянно, говорится в исследовании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».



Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, как нужно относиться к жизни и работе, чтобы иметь время на отдых.