Алкоголь, обжорство и трудоголизм. Психолог рассказал, как надо отдыхать
Россияне не могут нормально отдохнуть из-за внутренних запретов, заявил НСН клинический психолог.
Почти половина россиян (49,5%), включая домохозяек, заявили, что у них недостаточно времени на качественный отдых после работы или на выполнение всех домашних дел, показал недавний опрос. Более половины респондентов также признались, что периодически испытывают стресс, но справляются с ним, а 23,8% утверждают, что испытывают стресс постоянно, говорится в исследовании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, как нужно относиться к жизни и работе, чтобы иметь время на отдых.
«С детства многим навязан стереотип, что отдых – это потеря времени, что отдых и лень – это одно и то же. Часть наших сограждан развивались и росли в таких концепциях. И поэтому, несмотря на то, что они чувствуют себя уставшими, они не разрешают себе отдыхать. Зачастую люди имеют возможность отдыхать, но чувствуют себя уставшими, даже если не работают. Дело в том, что они вместо того, чтобы отдыхать, пьянствуют или переедают. Тогда их выходные дни расходуются неэффективно – организм вынужден бороться с последствиями алкогольной интоксикации или переедания, вместо того, чтобы накапливать силы и восстанавливаться. У многих нет нормального сна – они сидят допоздна вместо того, чтобы поспать, когда есть время, а потом чувствуют себя уставшими», - говорит эксперт.
По его словам, еще одна причина – страх остаться без доходов или снизить уровень жизни, который загоняет в трудоголизм. Психолог считает, что сначала важно разрешить себе снизить доходы, а потом возникнет возможность нормального отдыха, что приведет к росту работоспособности и росту доходов.
Человеку нужно разрешить себе иметь проблемы, не переживать по поводу каждой из них, резюмирует специалист.
Ранее Хорс в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди оказались более дисциплинированы во время самоизоляции, чем молодежь.
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