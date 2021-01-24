Юрист предупредил автомобилистов о новых штрафах в 2021 году

За брошенные или оставленные разукомплектованными машины владельцев будут предупреждать или даже штрафовать за автохлам на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Если водитель захочет помыть машину в запрещенных местах – заплатит 2 тыс. рублей. Остановка или проезд по газонам и другим зеленым территориям чреваты штрафом от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Если автомобиль припаркуется или проедет по детским и спортивным площадкам, владелец будут оштрафован на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, напоминают «Известия».

Появилось дополнение в статье об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Если при этом в автомобиле есть несовершеннолетний, водителя могут оштрафовать на 50 тыс. рублей и даже лишить прав на срок от 2 до 3 лет, сообщает «Прайм».

Ранее стало известно, что российские водители, которые не оплатят проезд по платной дороге, получат штрафные квитанции. Наказание введено с 2021 года.

