Юрист предупредил автомобилистов о новых штрафах в 2021 году

О нескольких новых штрафах, которые дорожные инспекторы будут применять к нарушителям за рулем в 2021 году, рассказал управляющий партнер компании «Позиция права» Егор Редин.

«Накопительная система» наказаний для водителей

За брошенные или оставленные разукомплектованными машины владельцев будут предупреждать или даже штрафовать за автохлам на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Если водитель захочет помыть машину в запрещенных местах – заплатит 2 тыс. рублей. Остановка или проезд по газонам и другим зеленым территориям чреваты штрафом от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Если автомобиль припаркуется или проедет по детским и спортивным площадкам, владелец будут оштрафован на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, напоминают «Известия».

Появилось дополнение в статье об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Если при этом в автомобиле есть несовершеннолетний, водителя могут оштрафовать на 50 тыс. рублей и даже лишить прав на срок от 2 до 3 лет, сообщает «Прайм».

Ранее стало известно, что российские водители, которые не оплатят проезд по платной дороге, получат штрафные квитанции. Наказание введено с 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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