Возле «Крокуса» открыли мемориал памяти жертв теракта
22 марта возле концертного зала «Крокус Сити Холл» открыли мемориал в память о жертвах теракта, который произошел там в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Монумент расположили рядом с концертным залом им. Муслима Магомаева. Памятник представляет из себя две стелы со скошенными верхними гранями, на которых изображены летящие журавли. На монументе написано: «В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года».
Мероприятие было приурочено к годовщине трагедии в «Крокусе». На церемонии открытия мемориала в том числе присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «Agalarov Development» Эмин Агаларов. Он выступил автором мемориала.
Церемония началась с минуты молчания, а после была проведена панихида по жертвам теракта. На расположенных рядом ТЦ «Вегас» и здании «Крокус Экспо» вывели проекции с изображениями летящих журавлей.
Отмечается, что на входе на территорию «Крокус Сити Холла» были установлены металлодетекторы. На объекте с самого утра работают сотрудники полиции и Росгвардии.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Тогда несколько вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам «Крокуса» и посетителям концерта группы «Пикник». Позже преступники вошли в зрительный зал, где продолжили стрельбу, а потом подожгли его. Они покинули место теракта и направились на автомобиле в сторону российско-украинской границы. Их задержали в Брянской области рано утром 23 марта.
В результате теракта погибли 145 человек, 551 был ранен. Потерпевшими по делу были признаны свыше 1,7 тысячи граждан. В субботу, 22 марта исполняется ровно год со дня трагедии в «Крокусе».
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко объявила, что теракт в «Крокус Сити Холле» спланировали и организовали спецслужбы недружественной страны в целях дестабилизации ситуации в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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