Возле «Крокуса» открыли мемориал памяти жертв теракта

22 марта возле концертного зала «Крокус Сити Холл» открыли мемориал в память о жертвах теракта, который произошел там в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Монумент расположили рядом с концертным залом им. Муслима Магомаева. Памятник представляет из себя две стелы со скошенными верхними гранями, на которых изображены летящие журавли. На монументе написано: «В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года».

Мероприятие было приурочено к годовщине трагедии в «Крокусе». На церемонии открытия мемориала в том числе присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «Agalarov Development» Эмин Агаларов. Он выступил автором мемориала.

Церемония началась с минуты молчания, а после была проведена панихида по жертвам теракта. На расположенных рядом ТЦ «Вегас» и здании «Крокус Экспо» вывели проекции с изображениями летящих журавлей.

Отмечается, что на входе на территорию «Крокус Сити Холла» были установлены металлодетекторы. На объекте с самого утра работают сотрудники полиции и Росгвардии.